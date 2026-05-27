НовостиОбщество27 мая 2026 16:16

На Среднем Урале стало меньше брошенных новорожденных

Маргарита РАЗУМОВА
На Среднем Урале мамы стали реже отказываться от своих новорожденных

В Свердловской области женщины стали реже отказываться от своих новорожденных детей. Об этом в ходе конференции рассказала замминистра соцполитики Свердловской области Ольга Ударцева.

- Нас объединяет общая цель - способствовать сохранению семьи для ребенка. Свердловская область в числе лидеров. Наш регион входит в число 14 пилотных по реализации проекта «Вызов». За неполные два года его реализации в регионе созданы и функционируют 59 территориальных межведомственных консилиумов по профилактике детского неблагополучия, - говорит Ольга Ударцева.

По ее словам, в 2024 году 31 мать отказалась от своего ребенка. В 2025 году случаев отказа от новорожденных было 25. Так, показатель уменьшился на 19%.

К тому же, на 30% снизилось число детей, у которых родители были лишены своих прав на воспитание. Показатель снизился с 524 до 370.