Людмила Бабушкина высоко оценила социально-экономическое развитие Талицы

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 27 мая в ходе рабочей поездки в Талицкий муниципальный округ оценили реализацию ключевых направлений развития муниципалитета в сферах АПК, жилищной политики, здравоохранения и спорта.

Денис Паслер и Людмила Бабушкина посетили открытую тренировку юных спортсменов городского Центра бокса, где проводятся занятия по боксу, рукопашному и универсальному бою, дзюдо, футболу и пауэрлифтингу.

В спорткомплексе есть современный зал для бокса с двумя рингами, универсальный зал, который трансформируется под футбольную арену, волейбольную и баскетбольную площадки со зрительской трибуной, зал для единоборств с покрытием из тотами и зонами тренинга. Сейчас в Центре бокса тренируются больше 300 спортсменов, работают девять тренеров.

В этой части Талицы создан небольшой спортивный кластер. Рядом со спорткомплексом пять лет назад открылась ледовая арена «Импульс».

- Важно, что такие объекты появляются не только в крупных городах. Создание современных условий для занятий спортом в муниципалитетах позволяет детям и молодёжи реализовывать свои способности и укреплять здоровье, а также формирует кадровый резерв для спорта высших достижений, - отметила Людмила Бабушкина.

По словам председателя Законодательного собрания региона, в этом году в областном бюджете предусмотрено порядка 8,9 миллиарда рублей на развитие физкультуры и спорта.

Также Денис Паслер и Людмила Бабушкина оценили строительство многоквартирных домов по программе расселения ветхого и аварийного жилья. В муниципалитете появится четыре таких дома, куда переедут 200 семей. Первые жильцы отметят новоселье уже в 2027 году. Жилье возводят в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой - здесь есть детский сад, школа искусств и сквер.

Всего в 2026 году на расселение ветхого и аварийного жилья в бюджете Свердловской области заложено 1,9 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить новым жильем больше 800 жителей региона в 28 муниципальных образованиях.

Также Денис Паслер и Людмила Бабушкина оценили обновленную поликлинику Талицкой центральной районной больницы. В 2025 году в здании 1961 года постройки завершили капитальный ремонт, оборудовав отдельные входы отделения профилактики и неотложной помощи, расширили пространство в соответствии с нормами пожарной безопасности. Поликлиника обслуживает свыше 12 тысяч местных жителей.

Глава региона и председатель Заксобрания также высоко оценили реализацию инвестиционных проектов одного из ведущих предприятий региона по производству молочной продукции «Талицкое молоко», где перерабатывают 200 тонн сырого молока в сутки, выпуская больше 90 наименований продукции. Предприятие недавно модернизировало производство. За три года объём субсидий в рамках господдержки развития предприятия превысил 30 миллионов рублей.