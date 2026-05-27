В Екатеринбурге турнир RCC 25 возглавят Владислав Белаз и Михаил Рагозин

В уральской столице 4 июля пройдет юбилейный турнир RCC 25 по смешанным единоборствам. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона организации в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рагозиным. Об этом рассказали в пресс-службе промоушена.

Чемпион Владислав Белаз - главная звезда смешанных единоборств России. Он одержал две победы над Александром Шлеменко и заполучил титул чемпиона лиги. Он потерпел лишь два поражения.

Михаил Рагозин выступает с первых турниров в RCC. Он одержал победу над Вячеславом Василевским. Также он получил право на титульный поединок. За ним 25 побед при шести поражениях.