Александру Бастрыкину доложат о екатеринбурженке, страдающей от экс-супруга

Региональный следственный комитет завел уголовное дело по двум статьям Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о противоправных действиях свердловчанина. В эфире телеканалов сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель незаконно попал в квартиру бывшей жены. Он избил женщину, а также набросился на ее сожителя. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Пострадавшая заявляет о регулярном физическом насилии со стороны бывшего мужа и выражает опасения за свою жизнь, - сказано в сообщении.

Следователи Свердловской области завели уголовное дело по статьям 117 и 112 УК РФ «Истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела. В том числе по доводам, которые были озвучены в эфире телепередачи.