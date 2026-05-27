В Асбесте из-за пожара горящую многоэтажку покинули 12 человек, один спасен

27 мая в Асбесте в девятиэтажном доме на улице Горняков произошел пожар. Огонь распространился на 15 квадратных метров. Горела квартира, расположенная на восьмом этаже. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 12 человек. С помощью маски дыхательного аппарата спасен один человек, - уточнили в ведомстве.

Уточняется, что никто не пострадал. Огонь пожарным удалось потушить в течение 30 минут. В 16:16 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося выяснят пожарные дознаватели.