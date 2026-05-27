НовостиПроисшествия27 мая 2026 8:32

Крупный пожар в Первоуральске уничтожил несколько частных домов

Никита ПРИХОДЬКО
Огнеборцы тушили пожар больше двух часов

В Первоуральске вечером 26 мая 2026 года произошел крупный пожар, который уничтожил сразу три дома на улице Красноармейской. Огонь охватил порядка 467 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:40.

- Сгорела кровля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены стены частного жилого дома. Сгорел нежилой частный дом и надворные постройки, повреждены кровля, стены, внутренняя отделка бани. Сгорели частный жилой дом, надворные постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада из 30 огнеборцев и 11 единиц спецтехники. В 21:29 им удалось локализовать возгорание, а в 22:15 – полностью потушить его. О причинах пожара и наличии пострадавших пока не сообщается.

После ликвидации огня спасатели приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций. Все работы завершились в 2:40 27 мая.