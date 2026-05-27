Все парки и кладбища Нижнего Тагила обработали от клещей

В Нижнем Тагиле завершена обработка от клещей всех зеленых зон. Специалисты в мае обработали 81 гектар городской территории, включая 53 парка и все кладбища. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Акарицидные мероприятия провели на территории шести кладбищ Нижнего Тагила: Пихтовые горы, Центральное, Южное, Северное, Висимское и Юго-Западное.

Спустя трое суток после обработки специалисты провели контрольное обследование - риски нападения клещей значительно снизились. Повторные замеры проведут в начале июня.