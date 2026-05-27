Суд в Екатеринбурге закрыл процесс по изъятию активов Бикова и Боброва

Процесс по национализации имущества Бикова и Боброва закрыли от СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл процесс по изъятию активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Там уточнили, что процесс изначально должен был быть закрытым.

– Процесс закрытый на основании части 2 статьи 10 ГПК РФ (Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны), – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что в конце мая бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» и «Корпорации СТС» получили новый иск от Генпрокуратуры. Надзорное ведомство требует изъять в доход государства их имущество, полученное коррупционным путем. Среди ответчиков 18 лиц, в том числе семьи бенефициаров.

В сентябре 2025 года в Екатеринбурге стартовало дело по первому иску Генпрокуратуры о национализации активов бизнесменов. По мнению надзорного ведомства, миллиардеры незаконно получили контроль над объектами энергетической инфраструктуры УрФО, в том числе «Корпорация СТС» и «Облкоммунэнерго». В октябре 2025 года иск Генпрокуратуры удовлетворили, однако ответчики не оставляют попыток обжаловать решение суда.