На Ямале в День защиты детей запретят продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничат на один день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе 1 июня 2026 года запретят продажу алкоголю из-за празднования Дня защиты детей. «Сухой закон» будет действовать на всей территории региона, и будет касаться розничной продажи спиртных напитков. Об этом сообщает «Ямал 1».

Ограничения введут в соответствии с региональным законодательством, чтобы снизить риски, связанные с употреблением алкоголя в праздную дату. Такие же ограничения действуют на Ямале и во время нескольких других праздников - День молодежи (июнь), День знаний (сентябрь) и во время последних звонков (май).

Отметим, что в соседней Свердловской области власти с осени этого года сократят время продажи спиртных напитков на два часа, их можно будет приобрести с 9 до 22 часов.