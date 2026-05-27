Свердловский депутат Вегнер прокомментировал фейк о его статусе ветерана СВО

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высказался насчет фейка о его статусе ветерана СВО. По словам политика, в Сети появились липовые листовки, где под его именем указана ложная информация.

- Я не являюсь ветераном боевых действий или участником боевых действий. И никогда этого не заявлял ни устно, ни в соцсетях, ни в каких-либо анкетных данных. Информационную атаку однозначно воспринимаю как попытку оппонентов дискредитации меня, - написал Вячеслав Вегнер в своих социальных сетях.

Депутат отметил, что лишь был награжден медалью участника СВО, однако это не дает ему статус ветерана боевых действий.

Вячеслав Вегнер также заявил, что намерен наказать распространителей фейка. Для этого он сделает скриншоты со страниц, где размещена ложная информация, и заверит их у нотариуса, после чего будет подавать заявление в суд. С каждого из распространителей фейка он потребует по 2 миллиона рублей. Полученные деньги Вячеслав Вегнер обещает направить на гуманитарную помощь.