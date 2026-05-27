В Свердловской области на ремонт дорог потратят 7,5 миллиарда рублей

Дороги отремонтируют в 24 городах Свердловской области

В Свердловской области на ремонт дорог направят 7,5 миллиарда рублей. Средства направят на работы в 24 населенных пунктах региона. Отмечается, что дорожная кампания уже в самом разгаре. Качество и сроки выполнения работ находятся на личном контроле глав.

– В Серове реконструируют участок дороги протяжённостью 1 километр на улице Короленко. Проект будет реализован в течение двух лет, по плану должны закончить в ноябре 2027-го, – сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

После ремонта на этом участке дороги будет две полосы шириной 3,5 метра, тротуар, парковочные места, а также освещение и дождевая канализация.

В Сысерти продолжается ремонт на улицах Тимирязева и Ленина. В этом году будет отремонтировано 3 километра дорог и 1 километр троутара.

В Североуральске отремонтируют дороги на улицах Ленина, Маяковского и Свердлова, а в поселке Черемухово – по улице Калинина. В Первоуральске уже завершили ремонт участка дороги на плотине Верхнего пруда, до конца года работы проведут еще на 2-х километрах покрытия.