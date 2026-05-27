В Екатеринбурге подросток на самокате сбил 6-летнего мальчика

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 26 мая 2026 года возле дома №18 по улице Авиационной произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Предварительно, около 13:50 подросток на электросамокате сбил 6-летнего мальчика, который вышел из-за припаркованной машины.

- Сотрудники полиции установили, что электросамокатом управлял 16-летний молодой человек, местный житель, ранее к административной ответственности не привлекался. Электросамокат он взял в аренду для личных нужд, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего мальчика доставили в ДГКБ №9, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. После осмотра ребенка отпустили домой.

Как выяснили автоинспекторы, на момент аварии мальчик находился в сопровождении матери. Женщина шла впереди и не заметила приближающийся электросамокат.

- Решается вопрос о привлечении законных представителей ребенка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в части соблюдения ПДД, - отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции намерены наведаться в школу, где обучается пострадавший. Отмечается, что информацию о ДТП передадут в подразделение и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.