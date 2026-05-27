Екатеринбургу нужно еще 104 тысячи голосов для благоустройства парка

В Екатеринбурге продолжается голосование за объекты для благоустройства в 2027 году. По данным на 26 мая 2026 года, участие в нем приняли больше 186,5 тысячи жителей. До получения федеральных средств уральской столице не хватает еще 104 тысяч голосов. Об этом рассказали в ИА «Уральский меридиан».

На данный момент с большим отрывом лидирует набережная Исети, от улицы Декабристов до улицы Белинского. Территория набрала больше 36 тысяч голосов.

Еще 19,5 тысячи екатеринбуржцев выбрали для благоустройства бульвар по улице Культуры. С небольшим отставанием идет Основинский парк, набравший свыше 19 тысяч голосов.

Напомним, что выбрать территорию для благоустройства можно вплоть до 12 июня. Набрав достаточное количество голосов, Екатеринбург получит федеральные средства на реализацию одного из проектов.