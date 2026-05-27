В Сухом Логу врачи вылечили 40 пациентов от гепатита C

В Сухом Логу врачи районной больницы за 2025 год вылечили от гепатита C 40 пациентов. Ранее такой диагноз считался пожизненным и приводил к циррозу печени, а для лечения вирусного заболевания требовались дорогостоящие лекарства. Теперь же свердловчане получают помощь бесплатно.

- Программа системной борьбы с гепатитом C стартовала в 2024 году, средства выделялись из федерального бюджета. Первые результаты превзошли ожидания: в 2025 году 105 человек были направлены на противовирусную терапию, из них 40 пациентов полностью излечились, - рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Всего на данный момент от гепатита C в Сухоложской районной больнице лечатся 729 человек. В Минздраве отмечают, что чаще всего вирусное заболевание передается через кровь, а симптомы не проявляются не сразу, из-за чего инфицированные могут длительное время не подозревать о болезни.