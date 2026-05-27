НовостиОбщество27 мая 2026 5:19

В Екатеринбурге подвели итоги библиотечного конгресса

Более 1,8 миллиона свердловчан посещают библиотеки
Екатерина ГАПОН
Библиотечный фонд Свердловской области насчитывает более 25 миллионов книг

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского библиотечного конгресса. Столица Урала стала единственным городом России, дважды удостоенным звания «Библиотечная столица России». Всего в Свердловской области насчитывается более 800 библиотек, которые посещают свыше 1,8 миллиона человек. Библиотечный фонд региона насчитывает более 25 миллиона книг.

– Наша гордость – региональный центр консервации и реставрации книжных фондов, открытый в 2025 году на базе Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского при поддержке министерства культуры России. В регионе работают 33 модельные библиотеки – современные, оснащённые, – рассказал в своих социальных сетях Денис Паслер.

Глава региона также сообщил, что в 2026 году планируется открыть еще 6 библиотек нового поколения.

Следующим городом, получившим статус библиотечной столицы, стал Сыктывкар.