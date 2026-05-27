В Первоуральске по вине водителя Renault две девушки пострадали в ДТП

Водитель не смогла объяснить, по какой причине потеряла управление. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральске 23 мая 2026 года около 17:50 произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки. Предварительно, около 17:50 на 1-м километре дороги от улицы Вайнера к Верхне-Шайтанскому пруду водитель Renault съехала с дороги и влетела в дерево.

- Водитель выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением, вследствие чего допустила съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - пояснили в свердловской Госавтоинспекции.

Пострадали две пассажирки – девушки 17-ти и 19-ти лет. С различными травмами их доставили в больницу.

Водителем автомобиля оказалась 41-летняя жительница поселка Шаля, стаж вождения которой составляет 9 лет. За это время к ответственности за нарушения ПДД привлекалась 12 раз. Освидетельствование показало, что на момент аварии она была трезва.

- Автоледи пояснила, что потеряла управление, по какой причине затрудняется ответить, - рассказали в Госавтоинспекции.

По факту сейчас ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.