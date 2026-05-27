В школах Свердловской области тестируют ИИ-ассистентов для учителей

В школах Свердловской области тестируют помощника для учителей на базе искусственного интеллекта. Как рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире ОТВ, проект «Ассистент преподавателя» стартовал еще в январе 2026 года.

- Как работает ассистент: учитель записывает урок на диктофон, загружает в сервис – и ИИ за секунды выдает результат. Он расшифровывает и конспектирует занятие, анализирует его, дает рекомендации. То есть педагог получает полноценную обратную связь без часов ручного анализа, - пояснила Татьяна Савинова.

В данный момент нового помощника тестируют около 4,6 тысячи учителей. Апробация продлится до конца года.

Как отметила министр здравоохранения, главной целью проекта является улучшение качества образования. ИИ планируется использовать в качестве помощника для учителей, а не их замены.