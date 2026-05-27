Екатеринбурженку с 300 украшениями из Стамбула остановили в аэропорту Кольцово

У женщины нашли около 300 украшений. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово таможенники остановили жительницу Екатеринбурга, которая прилетела домой из Стамбула. Дело в том, что в багаже у женщины обнаружили около 300 украшений и 60 упаковочных пакетов для них.

- Пассажирка отказалась объяснить, для чего она везла 80 браслетов, 65 пар сережек, 60 цепочек, по 25 колец и каффов, более сорока чокеров, упаковочные пакеты и материалы для изготовления бижутерии, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как отметил начальник таможенного поста воздушной гавани Сергей Боровик, такое количество и разнообразие бижутерии дает понять, что товар женщина привезла не для личного использования, а для продажи.

В связи с этим, в отношении екатеринбурженки возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».

Всю бижутерию у нее изъяли и отправили на товароведческую экспертизу, которая поможет определить цену товара. Теперь женщине грозит штраф до двукратной стоимости всех украшений.