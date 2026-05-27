Свердловская область стала одним из лидеров промышленного туризма

На первом Российско-Китайском форуме «Открытая промышленность», который прошел в Амурской области, Средний Урал признали одним из лидеров развития промышленного туризма.

Свердловская область представила свой опыт в продвижении промышленности и привлечения инвесторов, а также получила диплом «Лидер промышленного туризма – за повышение инвестиционной привлекательности региона».

- На пленарном заседании представили два кейса. Первый – проект Агентства по привлечению инвестиций и департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Второй – опыт Трубной металлургической компании, - рассказали в областном Департаменте информационной политики.

Отмечается, что всего участие в Российско-Китайском форуме приняли больше 40 регионов страны, а также делегации из КНР, Узбекистана и Беларуси.