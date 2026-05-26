Около двух миллиардов рублей потратят на ремонт дорог Екатеринбурга

На дорогах Екатеринбурга начался сезон ремонта дорог. Их проводят на 10 участках. Всего в этом году обновят свыше 369 тысяч квадратных метров полотна. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Подрядчик выполнит работы за счет средств консолидированных бюджетов.

- Предусмотрен ремонт 20 участков автомобильных дорог. Общей протяженностью 21 километр и площадью более 369 тысяч квадратных метров. Из городского и областного бюджетов на реализацию данных мероприятий направлено финансирование в размере 1 миллиарда 950 миллионов рублей, - уточняет администрация города.

Дорожники приступили к работам на улицах Розы Люксембург, Луначарского, а также два участка на Малышева.

Еще два участка ремонтируют на улице 8 Марта. Работы ведут на дублере Сибирского Тракта, проспекте Космонавтов. В том числе мосту на Малышева, объездной дороге. Ремонт развернули и в переулке Медиков.