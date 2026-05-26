В свердловском селе произошел мощный пожар

26 мая в селе Ленское в 16:15 на улице Ермака вспыхнул частный дом. Огнем был охвачен 481 квадратный метр. Пламя уничтожило дом, вещи владельцев, а также надворные постройки. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

О пострадавших не сообщается.

- На месте происшествия работали 13 пожарных на трех единицах техники. В том числе добровольная пожарная дружина села Ленское, - уточнили в ведомстве.

В 17:10 пожарные смогли потушить открытое горение. К 21:35 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.

Причины случившегося установят пожарные дознаватели.