Глава СКР взял на контроль коммунальные беды жильцов в Каменске-Уральском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад, касающийся нарушения прав жителей домов в Каменске – Уральском. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

По данным СМИ, жильцы жалуются на бездействие коммунальщиков.

- Отмечается, что последствия коммунальных аварий не устраняются. К тому же, в домах отсутствует вода. В публикации говорится, что деньги, уплачиваемые гражданами за коммунальные услуги, не направляются на содержание домов, - сказано в сообщении.

Следственные органы Свердловской области уже проводят проверку по факту случившегося.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе проверки, а также обстоятельствах.