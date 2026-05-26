НовостиНедвижимость26 мая 2026 16:00

Глава СКР взял на контроль коммунальные беды жильцов в Каменске-Уральском

Александру Бастрыкину доложат о проблемах жителей домов в Каменске-Уральском
Маргарита РАЗУМОВА
Следователи занялись коммунальными проблемами жителей Каменска - Уральского

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад, касающийся нарушения прав жителей домов в Каменске – Уральском. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

По данным СМИ, жильцы жалуются на бездействие коммунальщиков.

- Отмечается, что последствия коммунальных аварий не устраняются. К тому же, в домах отсутствует вода. В публикации говорится, что деньги, уплачиваемые гражданами за коммунальные услуги, не направляются на содержание домов, - сказано в сообщении.

Следственные органы Свердловской области уже проводят проверку по факту случившегося.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе проверки, а также обстоятельствах.