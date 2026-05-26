На бывшего свердловского вице-губернатора завели еще одно уголовное дело

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов стал фигурантом нового уголовного дела. Теперь его обвинили в том, что он похитил гранты Дептуризма региона вместе с бывшей женой – Ириной Чемезовой. Об этом сообщает портал 66.RU.

- В отношении бывшего вице губернатора Свердловской области Олега Чемезова завели второе уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», - передает портал.

Адвокат экс-чиновника Николай Бердников рассказал изданию, что его доверитель теперь фигурирует в деле экс-супруги. Олега и Ирину Чемезовых обвинили в незаконном получении двух грантов на 12 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для строительства пляжа и развития туристического объекта на берегу озера Таватуй.

Однако свою вину они оба отрицают.

Напомним, что Олега Чемезова задержали в конце сентября 2025 года. Тогда он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с сотрудниками «Облкоммунэнерго».