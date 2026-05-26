Дорогие подарки детям могут привести к их бедности в будущем

Дорогие подарки школьникам на выпускной могут таить угрозу. Как рассказала «Абзацу» психолог Александра Миллер, в будущем они могут стать причиной бедности.

Дело в том, что дорогие подарки развивают у детей хроническую зависимость от чужой щедрости. Мозг начинает формировать неправильные установки.

- Если в 17–18 лет ты получаешь квартиру в подарок, твой мозг фиксирует: «Деньги приходят легко, без труда, и их много», - объясняет психолог.

Соответственно, в будущем такой человек может неверно начать планировать бюджет. Кроме того, у него могут непомерно возрасти аппетиты. Такому человеку будет сложно научиться радоваться мелочам.

Если неиссякаемой кубышки в виде родительских денег не станет, он с легкостью использует кредитную карту.

Психолог считает, что к 30–35 годам такой человек может попасть в финансовую яму, еще и будет испытывать обиду на родителей.

Александра Миллер советует не одаривать детей дорогими вещами. Родителям стоит научить своих чад самостоятельно добывать деньги. Также детям необходимо привить финансовую грамотность.