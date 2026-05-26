На Урале медсестра – лудоманка взяла на коллегу кредит ради ставок на спорт

На Среднем Урале осудили старшую медсестру детской больницы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске осудили старшую медсестру детской больницы Оксану К. Женщина воспользовалась дружескими отношениями с коллегой и украла у нее деньги. К тому же, загнала ее в кредиты. Как оказалось, все похищенное старшая медсестра оставила в букмекерском приложении. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Инцидент произошел еще 12 декабря 2025 года.

- Под предлогом очистки телефона она получила доступ к мобильному банку. Пароль от приложения женщине был известен. Сделав несколько операций медсестра перевела на свой счет и электронный кошелек в общей сложности 82 000 рублей, а также оформила кредит на имя коллеги, - сказано в сообщении.

Однако на момент разбирательства свердловчанки примирились. Старшая медсестра возместила ущерб полностью, а также извинилась.

Суд учитывал, что преступления совершены были из-за склонности к азартным играм. Однако это не оправдывает свердловчанку и не расценивается, как смягчающее обстоятельство. Женщина делала ставки на спорт.

За каждое из двух хищений с банковского счета старшей медсестре назначили штраф – по 120 тысяч рублей. По совокупности преступлений, а также путем сложения наказаний назначен штраф – 150 тысяч рублей.