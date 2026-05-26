В Екатеринбурге 50 человек покинули охваченное огнем общежитие

В Екатеринбурге днем 26 мая произошел пожар в здании общежития. Огнем было охвачено помещение на Надеждинской, 12. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что возгорание произошло в комнате на пятом этаже.

- До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Ликвидация возгорания осложняется сильным задымлением. По оперативной информации, площадь пожара 50 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Как уточняется, информация о пострадавших не поступала.

С помощью дыхательных аппаратов из помещений спасли четыре человека. На месте работают 45 пожарных на 15 единицах спецтехники.