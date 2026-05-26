Жителя Каменска-Уральского осудили за стрельбу и драку у торгового центра

За стрельбу и драку жителя Каменска-Уральского приговорили к трем годам строгого режима

В Каменске-Уральском осудили Антона Хафизова, устроившего стрельбу и драку у торгового центра. Инцидент произошел 20 апреля 2025 года. Установлено, что мужчина вместе с Владимиром Нечаевым подошли к незнакомцу. Хафизов ударил его по лицу, после чего тот упал.

– В этот момент Нечаев произвел не менее 5 выстрелов в потерпевшего, после чего Хафизов нанес лежащему на асфальте мужчине не менее 3 ударов ногами и руками в область головы и тела, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Антона Хафизова виновным в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ № Хулиганство с применением насилия к гражданам и оружия». Его приговорили к трем годам колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить 50 тысяч рублей потерпевшему.