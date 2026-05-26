Больницы уральских глубинок пополнят еще 184 врача

В малые города Свердловской области в этом году приедут работать 184 врача. Они будут работать по программам «Земский доктор», а также «Земский фельдшер». После заключения трудового договора врачи получат 1,5 миллиона рублей. А фельдшеры и сотрудники скорой медпомощи – 750 тысяч рублей. Об этом рассказал в своем канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В общей сложности в уральские глубинки с 2018 года приехали работать 1,4 тысячи специалистов.

- Специалистам, работающим в небольших населенных пунктах, уделяют особое внимание и на федеральном уровне. В Москве проходит III Всероссийский форум «Труженики села», - рассказал Денис Паслер. - Врач Березовской стоматологической поликлиники Ирина Рубцова, которая два года успешно работает по программе «Земский доктор», в выступлении в Совете Федерации поделилась опытом и призвала молодежь приезжать в села.

Единовременные пособия на обзаведение хозяйствам полагается медработникам и фармацевтам, поступившим на работу в год окончания учебного заведения. С 1 сентября 2024 года размер этой выплаты изменился с 35 000 до 100 000 рублей. В селах платят до 150 тысяч рублей. Такое пособие получили свыше 4,1 тысяч человек.

К тому же врачам отдельных категорий компенсируют часть расходов на оплату жилья по договорам найма. Мерой в 2025 году воспользовались 47 человек на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Предусмотрена единовременная выплата врачам и среднему медперсоналу на строительство и реконструкцию жилых домов, а также покупку жилья. Так в прошлом году выдали 17 таких сертификатов.

Дополнительно предоставлены выплаты специалистам, которые работают в городах с населением от 50 до 350 тысяч человек. По миллиону рублей полагается врачам дефицитных специализаций. По 500 тысяч рублей получили акушеры, медсестры-анестезисты, участковые медсестры и фельдшеры.