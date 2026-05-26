Силовики проверяют Уральский государственный горный университет

Студенты УГГУ закрывали зачеты за деньги

Правоохранители пришли с проверкой в Уральский государственный горный университет. В ходе следственных действий выяснилось, что студенты вуза закрывали долги по учебе за деньги. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.

– По предварительной информации, за зачеты заплатили 150 человек, – отметил источник.

Руководство университета, по данным источника, оказывает содействие правоохранительным органам. Следственные мероприятия не сказываются на работе вуза и на учебный процесс это не повлияло.

Напомним, что в январе силовики нагрянули с обысками в главный учебный корпус УрФУ. Они могли стать результатом проверок, которые проводились по подозрению в продаже земельных участков в центре Екатеринбурга по заниженной цене.