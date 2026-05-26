На Среднем Урале зарегистрировали более 35 тысяч сделок с недвижимостью

Свердловчане стали чаще покупать и продавать жилую недвижимость Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свыше 35 тысяч сделок с жилой недвижимостью регистрировали на Среднем Урале в январе-марте этого года. Эксперты видят положительную динамику на рынке. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала замначальника отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде и арестов управления Росреестра области Кристина Молокова.

- В сегменте новостроек увеличился процент на 36% количества сделок по договору долевого участия. На вторичном рынке также фиксируется рост. Количество сделок с договором купли-продажи увеличилось на 13%. Жители региона стали активнее совершать сделки с жильем, в сегменте новостроек и вторичного жилья, - говорит Кристина Молокова.

Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников рассказал, что в декабре 2025 - январе 2026 увеличилось количество проданных квартир. Это связывают с изменениями, которые коснулись семейной ипотеки.

По словам Василия Олейникова, доля сделок с семейной ипотекой снижается. В январе этот показатель был на уровне 82%. В феврале он достигал 60%, а в марте – 56%. Так как многие стали брать рыночные ипотеки с расчетом, что ее удастся рефинансировать.