Власти Екатеринбурга увеличат расходы на транспорт, дороги и ЖКХ

Власти Екатеринбурга предложили увеличить финансирование на транспорт, дорожную сферу и ЖКХ. Корректировки бюджета обсудили на комиссии гордумы по городскому хозяйству.

– Транспорт и дорожные работы по финансированию это одна из самых финансово емких отраслей в составе расходов бюджета, – отметила директор департамента финансов Екатеринбурга Юлия Медведева.

Так, расходы предлагается увеличить на 640,5 миллиона рублей, тогда общий объем финансирования составит 15,7 миллиарда рублей. На сферу дорожного хозяйства планируют дополнительно направить 900,5 миллиона рублей, итоговое финансирование составит 12,6 миллиарда рублей. Расходы на ЖКХ вырастут с 4,7 миллиарда рублей до 5,2 миллиарда рублей.