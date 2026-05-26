Из Екатеринбурга в китайский Урумчи можно будет добраться всего за четыре часа

Открываются продажи авиабилетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Урумчи. Первый рейс Red Wings состоится 1 июля. Такой маршрут открывается впервые и авиакомпания станет единственным перевозчиком на этом направлении. Об этом рассказали представители авиакомпании Red Wings.

- Полеты начнут выполняться из воздушной гавани Кольцово с 1 июля дважды в неделю – по средам в 18:00 и воскресеньям в 20:50. Обратные рейсы из аэропорта Дивопу запланированы по четвергам в 02:00 и по понедельникам в 04:50 по местному времени, - сказано в сообщении.

Примечательно, что добраться до Урумчи уральцы смогут всего за четыре часа. Для полетов задействуют российский авиалайнер SSJ 100.

Урумчи представляет собой экономический, а также транспортный крупный город. Здесь немало уникальных природных мест. Этот город подойдет представителям бизнеса, путешественникам.