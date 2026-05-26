В Екатеринбурге стартовала первая форум-выставка «ХимТех Урал»

Форум-выставку открыл Алексей Шмыков

В Екатеринбурге с 26 мая 2026 года стартовала форум-выставка «ХимТех Урал». Мероприятие проходит на Среднем Урале впервые. Оно объединило производителей химического сырья и разработчиков промышленных технологий отрасли, а также поставщиков оборудования.

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, форум-выставку открыл министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- С 26 по 28 мая пройдет не только выставка, но и широкий спектр мероприятий – дискуссий и круглых столов. Форум ориентирован на потребности Свердловской области как одного из крупнейших индустриальных регионов страны, - рассказал Алексей Шмыков.

Всего на мероприятии ожидается около тысячи посетителей. Отмечается, что одной из главных задач форума-выставки является расширение производственного сотрудничества и продвижение отечественных технологий.