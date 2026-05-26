Житель уральского поселка лишился автомобиля за повторное пьяное вождение

В Свердловской области суд вынес приговор жителю поселка Лобва Новолялинского района за повторное вождение в нетрезвом виде. Все произошло 14 марта 2026 года. На тот момент мужчина не имел водительских прав.

- Мужчина управлял автомашиной марки «Лада 213100 Lada 4x4» с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель был отстранен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» от управления автомобилем, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что 25 декабря 2025 года уральца штрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение. Однако, похоже, мужчина не сделал выводы.

Теперь его осудили по части 1 статьи 264 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Суд назначил любителю пьяной езды 420 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Кроме того, автомобиль мужчины конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.