В могильниках Ямала нашли необычные погребальные кувшины

Фото: нейросеть

Археологи Сургутского государственного университета во время очередных раскопок в Салехарде нашли необычные древние сосуды в виде кувшинов, которые подвешивались и могли использоваться в качестве светильников. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

Ученые Югры на протяжении нескольких лет в теплое время города работают в полях в соседнем округе, добывая артефакты, способные пролить свет не историю Ямала и регионов Западной Сибири.

Из сотен осколков, собранных в древних могильниках Севера, ученые собрали огромный сосуд, аналогов которому нет.

- Он функциональный, его подвешивали, может быть, это светильник, - говорит глава Центра югорской археологии и этнографии СурГУ Олег Кардаш.

Также среди новых находок - несколько древних сосудов с отверстиями, часть из которых - прямоугольные, они похожи на корыто. Их нашли в разных могилах. Есть на них орнаментированная полукруглая керамика. По всей видимости, такие сосуды использовались для погребения.

- Они были нужны, чтобы положить в могилу, - говорят археологи Ямала.

Все осколки после изучения сканируют, создают 3D модель и воссоздают точный вид древних кувшинов.