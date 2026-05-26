Жители Октябрьского района Екатеринбурга остались без света

В Екатеринбурге днем 26 мая 2026 года в Октябрьском районе внезапно пропало электричество. В домах и ближайших магазинах нет света, а светофоры не работают.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал», причиной стала неисправность кабельной линии. Дело в том, что во время земляных работ ее повредил экскаватор сторонней организации.

- Энергетики устраняют технологическое нарушение в сети 10кВ в Октябрьском районе Екатеринбурга. Специалисты компании прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей, - пояснили в компании.

В данный момент потребителей переводят на резервные схемы электроснабжения. После завершения восстановительных работ их вернут на постоянную схему.