В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть улица Вайнера после реконструкции. Напомним, что главную пешеходную улицу столицы Урала ждет масштабное обновление, стоимость работ оценили в 554 миллиона рублей.

– Запланировано изменение объемно-планировочных решений, обновление покрытий, в том числе с устройством светодиодной брусчатки. Проект предусматривает установку малых архитектурных форм, устройство освещения – около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения, обновление зеленых насаждений, – сообщили в мэрии.

Особенностью обновленной улицы Вайнера станет озеленение. Всего планируется высадить более тысячи растений – яблони сибирские, спиреи серые, гортензии, тысячелистники и сосны горные. Общая площадь насаждений составит более 350 квадратных метров.

Помимо Вайнера подрядчики благоустроят улицу Попова – здесь асфальт заменяя на плитку и обустроят газон, а на переулке Театральном от Вайнера до переулка Банковского подсветят навесными гирляндами длиной почти 400 метров.