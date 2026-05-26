Мошенники похитили у тагильчанки 300 тысяч под предлогом замены домофона

В Нижнем Тагиле мошенники продолжают использовать легенду о замене домофонов для похищения денег у доверчивых жителей. Так, в дежурную часть МО МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от 50-летней женщины, которую обманули на 300 тысяч рублей.

Недавно тагильчанке позвонила женщина, представившаяся сотрудником службы, которая занимается обслуживанием домофонов. Она сообщила потерпевшей, что в доме требуется замена оборудования, а для подтверждения соответствующей заявки нужно назвать код, который пришел в сообщении.

Тагильчанка продиктовала мошенникам цифры, после чего ей позвонил якобы сотрудник «Росфинмониторинга».

- Он пояснил, что неизвестные получили доступ к персональным данным, в связи с чем от имени заявителя оформили доверенность на преступника, находящегося в федеральном розыске, которая была заверена электронной подписью потерпевшей, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Чтобы не потерять деньги, женщине якобы нужно их снять со своих счетов и «задекларировать». Так, по указу мошенников, тагильчанка сняла через банкомат 300 тысяч рублей и совершила перевод. Вернувшись домой, она позвонила своей начальнице, которая объяснила ей, что она стала жертвой аферистов.