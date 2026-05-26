В Карпинске девочке, сломавшей ключицу из-за гололеда, выплатят 100 тысяч

Девочка поскользнулась на тротуаре и сломала ключицу, ей потребовалась операция Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске 13-летней девочке, которая сломала ключицу из-за гололеда, выплатят 100 тысяч рублей. Установлено, что в марте 2026 года подросток переходила дорогу по пешеходному переходу в районе улицы 8 Марта, 79. Когда девочка проходила мимо детского сада №23 она поскользнулась и упала на правую руку.

– При обращении за медицинской помощью этим же днем в учреждение здравоохранения Карпинска у пострадавшей диагностирован закрытый перелом ключицы слева. Для репозиции костных отломков и их фиксации металлическими спицами девочке проведена операция, – сообщили в свердловской прокуратуре.

Проверка прокуратуры показала, что ребенок упал из-за ненадлежащего содержания данного участка, за который отвечает МКУ «Управление коммунального хозяйства». Надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Карписнкий городской суд удовлетворил иск, взыскав компенсацию с органа местного самоуправления.