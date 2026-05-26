Участникам «Веломая» в Екатеринбурге обеспечат мобильный интернет до 60 Мбит/с на всей трассе

Инженеры МегаФона развернули покрытие на маршруте фестиваля «Веломай», который пройдёт в Екатеринбурге 30 мая. Новое телеком-оборудование установили в районе Уктуса, а апгрейд затронул место регистрации участников – Парк Маяковского. Теперь любители велопрогулок могут ещё быстрее загружать онлайн-карты, слушать любимую музыку во время поездки и делиться впечатлениями о мероприятии.

Фестиваль «Веломай» традиционно открывает велосипедный сезон в Екатеринбурге и собирает до 10 тысяч ценителей активного отдыха. В этом году для участников доступны четыре маршрута, которые проходят по городским и пригородным территориям: 20, 50, 75 и 100 км.

Проанализировав нагрузку, инженеры оператора прокачали сеть, в результате чего участникам «Веломая» будет доступен мобильный интернет четвёртого поколения на максимальной скорости до 60 Мбит/с даже в часы наибольшей активности. Этого достаточно, чтобы пройти регистрацию на фестиваль онлайн или оперативно поделиться фотографиями в соцсетях прямо с маршрута.

- Мы понимаем, как важно оставаться на связи на всей трассе велопрогулки. Участники могут воспользоваться онлайн-картами в процессе прохождения маршрута, связаться с организаторами для уточнения деталей мероприятия или послушать во время поездки любимую музыку. Несмотря на ожидаемый рост трафика в местах проведения фестиваля, цифровые сервисы будут доступны на высоких скоростях благодаря модернизации сети, — отметил технический руководитель МегаФона в Свердловской области Артём Цыпленков.

- Ежегодно к фестивалю «Веломай» присоединяется всё больше и больше участников, для многих это уже стало доброй традицией — с семьёй или друзьями открывать велосезон. Мы делаем всё, чтобы поездка стала запоминающимся событием и прошла с максимальным комфортом: обеспечиваем навигацию, техническую и медицинскую поддержку. Теперь на популярных участках трассы доступен скоростной мобильный интернет, что сделает велопрогулку ещё безопаснее и увлекательнее, — прокомментировал замдиректора департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.