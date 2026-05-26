Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 8:04

Лучших выпускников Ямала отправят на Кремлевский бал в Москву

Часть выпускников поедет на «Алые паруса» в Санкт-Петербург
Лев ИСТОМИН
В школах Ямала прошел последний звонок

В школах Ямала прошел последний звонок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 мая во всех школах Ямало-Ненецкого автономного округа прошли торжественные линейки и прозвенел последний звонок для выпускников 9 и 11 классов. Об этом сообщает «Ямал 1».

В этом году на Ямале 9 классы окончили 7,6 тысячи школьников, 11 классы - 3,3 тысячи. Лучших выпускников отправят на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге (23 человека) и на Кремлевский бал в Москве (13 человек).

Отметим, что с 1 июня в регионе стартуют ЕГЭ. Выпускники, набравшие 100 баллов, получат премии от губернатора.