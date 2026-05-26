Екатеринбург оказался на втором месте в рейтинге по жилищному строительству

В Екатеринбурге сейчас возводят 4,7 млн квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первых четырех месяцев 2026 года Екатеринбург занял второе место в рейтинге регионов по объемам строящегося жилья. Впереди - только Москва. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на исследование MACON и девелоперской компании РАЗУМ.

Сейчас в уральской столице возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. Для сравнения: в Москве - 15,6 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге - 4,5 миллиона «квадратов».

Одновременно в Екатеринбурге ведут деятельность 77 девелоперов, так как в городе есть стабильный спрос на жилье, высокий уровень конкуренции среди застройщиков.

Также столица Среднего Урала оказалась в тройке лидеров по числу проданных квартир: в январе - апреле заключено 8500 договоров долевого участия.