У свердловчанина конфисковали два трактора и бензопилы за незаконную рубку леса

Свердловчанин незаконно спилил 11 лип и елей, за что получил 500 тысяч рублей штрафа и лишился двух тракторов и бензопил Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчанина оштрафовали и конфисковали его имущество за незаконную рубку леса. Установлено, что житель деревни Решетникова в период с ноября по декабрь 2025 года, используя тракторы «Беларус-82.1» и МТЗ-82, а также две бензопилы, незаконно спилил 11 лип и елей. Деревья объемом 9,9 кубометров он пытался вывезти из «Байкаловского лесничества», но был обнаружен полицейскими.

– В результате незаконной рубки причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму свыше 65 тысяч рублей, который был добровольно возмещен осужденным на стадии расследования уголовного дела, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Туринский районный суд признал черного лесоруба виновным в совершении преступления по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ №Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине назначили 500 тысяч рублей штрафа, а также конфисковали у него оба трактора, прицеп и бензопилы.