В Реже 8-летний мальчик получил компенсацию от мамы обидчика за перелом руки

В Реже суд взыскал компенсацию с мамы школьника в пользу 8-летнего мальчика за перелом руки. Все произошло в конце февраля 2025 года. Мальчик, увидев борющихся ребят из параллельного класса, решил разнять их.

- В этот момент другой ученик подбежал к нему сзади и уронил в снег. От падения ребенок почувствовал боль в руке, заплакал и убежал домой. В тот же день вместе с родителями мальчик обратился за помощью в больницу. В результате падения пострадавший получил перелом руки, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После произошедшего мальчик долгое время проходил амбулаторное лечение и находился в гипсе, после чего прошел курс реабилитации. Из-за этого он пропустил несколько занятий в художественной школе и спортивной секции.

- Ребенок передвигался в сопровождении родителей и испытывал глубокие нравственные и физические страдания, - пояснили в облсуде.

В интересах ребенка был подан иск с требованием взыскать с матери обидчика 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил запрос лишь частично. Так, с матери школьника в пользу пострадавшего взыскали 50 тысяч компенсации морального вреда, а также 3 250 рублей расходов на реабилитацию и 7 тысяч рублей госпошлины.

Мама обидчика не согласилась с этим решением и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Женщина заявила об отсутствии доказательств перенесенных мальчиком страданий. Однако суд такой аргумент не убедил.

- Сам факт причинения вреда здоровью средней тяжести свидетельствует о физических и нравственных страданиях потерпевшего. Отсутствие у несовершеннолетнего прямого умысла на причинение тяжких последствий не освобождает его законного представителя от ответственности, - отметили в облсуде.

Таким образом, решение оставили без изменений. Мама обидчика выплатила 8-летнему мальчику больше 60 тысяч рублей.