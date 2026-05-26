Учитель физкультуры стал мэром Серова

Нового мэра выбрали путем тайного голосования

Депутаты Городской думы Серова на тайном голосовании выбрали нового мэра. Им стал Александр Вовяков, который исполнял обязанности главы города с 2024 года. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На голосование заявились три кандидатуры: за Вовякова отдали голоса 18 народных избранников, двое проголосовали против, за депутата Сергея Семакина - двое «за», 18 - «против». Заместитель директора колледжа Юлия Лузина не набрала ни одного голоса.

Александр Вовяков родился в Серове в 1986 году, он окончания институт физической культуры Уральского государственного педагогического университета.

В мэрию Серова пришел в 2007 году, работал в комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике, который возглавил через несколько лет. Позже занимал пост заместителя главы ГО по социальным вопросам, а потом был врио Серова.

Прежний мэр городского округа Василий Сизиков был уволен в связи с утратой доверия.