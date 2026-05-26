В Екатеринбурге за три года отремонтируют больше 1100 домов

Больше 1100 домов приведут в порядок в Екатеринбурге за три года

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список многоквартирных домов, которые ждет капитальный ремонт в 2027-2029 годах. В перечень попали больше 1100 зданий. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

По каждому дому работы определены в зависимости от технического состояния сооружения. В списке - замена систем электроснабжения, водоотведения, газоснабжения. В части домов заменят лифты.

Напомним, что осенью 2025 года тариф по капремонту в Свердловской области вырос с 17,48 до 18,81 рубля.