НовостиОбщество26 мая 2026 6:18

На Среднем Урале больше 10 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка

Никита ПРИХОДЬКО
С начала 2026 года семьи получили больше 298 миллионов рублей в качестве пособий

В Свердловской области с начала 2026 года больше 10 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка. Порядка 8,8 тысячи родителей на тот момент были трудоустроены, а остальные 1,4 тысячи были неработающими.

- Напомним, что с 1 февраля 2026 года размер выплаты увеличен на 5,6% и составил 28 450 рублей (без учета районного коэффициента). Размер повышения определен постановлением Правительства РФ, - рассказали в пресс-службе свердловского ОСФР.

Так, с начала года свердловские семьи получили больше 298 миллионов рублей в качестве пособий.

Отмечается, что подобная мера поддержки доступна всем семьям вне зависимости от их материального положения. Однако право на получение выплаты имеет лишь один из законных представителей новорожденного.

Работающим родителям пособие назначается автоматически, а нетрудоустроенным нужно будет самостоятельно подать документы в течение 6 месяцев после рождения ребенка.