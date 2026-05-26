Олимпиец Александр Брюханков оценил подготовку к триатлону «Столица Урала»

Олимпиец Александр Брюханков надеется не только поучаствовать в триатлоне, но и посмотреть достопримечательности города.

Триатлон «Столица Урала» пройдет 25 и 26 июля на Октябрьской площади и акватории Городского пруда. Чтобы оценить подготовку к соревнованиям, замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко встретился с мастером спорта России международного класса, победителем Чемпионата России, призером Чемпионата Европы, Первенств Европы и участником Олиспийских игр Александром Брюханковым.

– Надеюсь, в этом году я приеду заранее и смогу посмотреть на местные достопримечательности. Хочу не только принять участие в триатлоне, но и погрузиться в атмосферу этого города, – поделился Александр Брюханков.

Екатеринбург на два дня станет эпицентром велоспорта, бега и плавания. Принять участие в триатлоне могут начинающие спортсмены от 2 лет. На выбор предлагается несколько дистанций – от детского забега на 1 километр до формата «МИКС» для выносливых участников.