НовостиОбщество26 мая 2026 5:29

На ИННОПРОМе 10 свердловских компаний смогут представить свою продукцию

Екатерина ГАПОН
10 компаний смогут бесплатно представить свою продукцию на ИННОПРОМе

Для участия в главное промышленной выставке России ИННОПРОМе, которая пройдет с 6 по 9 июля, отобрали 10 свердловских компаний. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участники смогут бесплатно представить свою продукцию. Всего заявки подали более 90 претендентов. Впервые региональные стенды разместят в двух павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО»

– Мы уделим внимание автоматизации и робототехнике, транспортному машиностроению, технологиям для энергетики, созданию новых материалов и компонентов, цифровому производству, технологиям для городов, а также металлообработке и промышленным IT, – рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Среди компаний-участников – «Уралтехмаркет», научно-производственное предприятие «Структурная Диагностика», компания «Ньюлинк», предприятия «РП1» и «Лига Смарт», «Прософт-Биометрикс», «Ведал», «Регулятор звезда», «АГРО БАС» и многофункциональный научно-производственный центр «Навигатор инновационных решений».