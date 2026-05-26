Главе СКР доложат о юном самокатчике, который сбил пенсионерку в Красноуфимске

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о 14-летнем подростке, который на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку в Красноуфимске.

Инцидент произошел 22 мая около 13:10 возле дома №2 по улице Трактовая. Пожилую женщину доставили в районную больницу для оказания помощи. Водитель электросамоката не пострадал. Отмечается, что прав на управление подобным транспортом у него нет.

- Законный представитель подростка пояснила, что электросамокат был куплен ребенку для поездок в школу. О том, что данный электросамокат является транспортным средством и о необходимости иметь водительское удостоверение для его управления, она не знала, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Так, в отношении нее был составлен протокол за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Электросамокат был изъят для проведения технического исследования. Автоинспекторы установили, что мощность двигателя модели Kugoo F2 составляет 400 Ватт.

ДТП произошло на улице Трактовая. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

- По факту ДТП следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта», - пояснили в пресс-службе СК.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела и обстоятельствах произошедшего.